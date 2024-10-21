MIRROR演唱會事故︱控方證人稱原定掛12塊LED因超支超重減6塊　「協興隆舞台」負責鋼索處理 (16:30)

3名被告吳凱瑩、林志華及梁耀祖各否認一項串謀詐騙罪，以及屬交替控罪的欺詐罪受審。控方開案陳辭指，案發時吳凱瑩和林志華均為「藝能」項目經理；梁耀祖則在「廣域策劃有限公司」擔任項目經理。

林浩源供稱，藝能「係一個大統籌」，主要就演唱會工程事宜，跟其他有份參與其中的公司接洽。林浩源續指，本案3名被告均來自藝能，其中吳凱瑩主要負責文書事宜，以及邀約不同人士開會；林志華為3名被告中資歷最深者，主要參與演唱會的工程設計工作；梁耀祖則負責紅館天花板置物架的設計，以及計算懸掛物的重量。

林浩源提到，2022年1月，他開始跟製作團隊商討舞台設計，並打算在紅館懸掛12塊LED屏幕；惟同年4月，他跟眾被告和其他工程承辦商開會其間談到，懸掛12塊屏幕會導致預算超支，而且紅館無法承受12塊屏幕的重量，被告梁耀祖遂即場計算在紅館改掛6塊屏幕是否可行，並表示「OK」。林說，當天的會議最終達成共識，改為懸掛6塊4米乘以4米、能升降和旋轉的雙面屏幕。不過，辯方指出，上述會議並無達成在紅館懸掛6塊屏幕的結論，有關做法在同年5月尾才確認，林浩源同意。

電訊盈科損失9000萬票務收入

另外，時任電訊盈科助理副總裁李秀儀供稱，由於出現墮屏意外，第四場涉事演唱會被迫腰斬、餘下8場演唱會則被取消，令公司損失9000萬票務收入；李又提及，持涉案演唱會門票的觀眾可選擇「換飛」觀看另一輪演唱會，而「換飛」共招致1000至2000萬費用。審訊明續。