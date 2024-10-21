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施政報告｜公務員明年起享3日育兒假　楊何蓓茵指已考慮部門運作 (15:13)

明年4月起，育有3歲以下子女的公務員可放取3天育兒假。公務員事務局長楊何蓓茵料措施將惠及約1.2萬名公務員。被問及年齡及日數制定標準，她表示是平衡家庭友善措施及部門運作需要為作出的審慎決定。至於申領假期方式，她指因提供育兒假的私營機構先例不多，將在措施實行後適時檢討。

勞聯立法會議員林振昇指，育兒假對政府的財政及人手有何影響，「如調查後影響不大，是否可以有5日，覆蓋5歲或以下的小朋友？」楊何蓓茵指，因3歲前是學前兒童，料所需照顧較多，故定為3日。她又指，截至今年9月30日為止，約有12000名公務員育有3歲或以下子女，其中育有一名3歲或以下子女的有11283人、兩名有679人、三名5有人。至於如何取假，她表示因私營機構的先例不多，措施實行後可適時檢討。

立法會金融界議員陳振英指，施政報告引入新假期，例如育兒假及可於5個節慶日或前夕中最多3日提早最多兩小時下班等，惟均附帶條件，「育兒假就要有小朋友，節慶就前線公務員未必得（放）。」他指出，商業機構普遍有生日假，讓僱員選擇假期日子，問當局會否引入新假期予全體公務員享用。楊何蓓茵指，新制公務員假期日數與私營機構相比並不少，引入新假期需要考慮政府財政負擔，「暫時（增加全體公務員假期）空間似乎係唔大。」

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