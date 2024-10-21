教大教育學士課程變雙學位　校方否認改動與學生人數減少有關 (15:07)

教大下學年（2025/26）推出13個雙學位教師教育課程，舉例過往開設的幼教學士，將變為「心理學榮譽社會科學學士及幼兒教育榮譽學士」。鄭美紅說，常聞外界稱師訓生由學校畢業便於學校任教，被質疑有否其他經驗，稱教大希望培育「一專多長」的學生，「唔係淨係攞到教師執業或有此資格，同時有另一專長，擴闊的視野，對教的學科認識更深入」。校長李子建表示，教大課程仍與「教育大型領域相關」，其次是涉及科技和人才多元發展領域。

教資會每三年與八間資助大學展開規劃工作，分配學額和撥款等。就下個3年期（2025至2028）發展，李子建說，與教資會的規劃工作已屆尾聲，「未完全確認」，但盼初步介紹校方「教育未來 多元專才」的發展方向，當中着重發展人工智能（AI）及國家安全教育等，繼續重視師德。

另外，鄭美紅說今學年招收232名非本地本科生，佔限額1成多，較去年多。

為吸引優秀學生入教大，鄭美紅稱，教大本科入學獎學金將增4成，總額近2500萬元，其中新設「文憑試『星級』獎學金」，考生每考1科5*可獲港幣5000元，不設上限。校方亦希望吸引非本地生入學，提升國際化氛圍，稱有助香港發展為國際專上教育樞紐。