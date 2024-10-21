阿Mo李啟言向僱主申僱員補償　指事故前平均月入逾七萬　現四肢癱瘓 (13:53)

申請人為舞蹈員李啟言，答辯人為舞館有限公司，答辯方今無派代表應訊。法官羅麗萍指，申請人的病假證明書已於今年9月1日屆滿，若有需要可申請延長。法官並提醒若答辯方繼續無回應，申請方可準備「限時履行命令」申請 ；該命令要求答辯方在限時內採取行動，否則會有後果。法官另關注事故是否涉及人身傷亡訴訟，申請方表示正索取指示，相關程序未開展，擬待刑事訴訟審結。

據入稟狀，申請人為舞蹈員，2022年7月28日晚上約10時35分在紅館「MIRROR.WE.ARE」演唱會表演期間，一塊巨型LED屏幕墜下並擊中他，醫學診斷他四肢癱瘓，完全喪失工作能力。入稟狀續指，申請人事故時27歲，此前一年平均月入約73,720元，由於事故對他造成嚴重致殘傷害，申請人未能即時向答辯人發送通知。

申請人聲明入稟狀內容屬實，並打手指模簽署。申請人指他受答辯人僱用期間受傷，遂根據《僱員補償條例》第7、8、9、10及10A條索償。演唱會事故中，涉事工程承辦商藝能工程有限公司3名職員吳凱瑩、林志華及梁耀祖各否認一項串謀詐騙罪，和交替的欺詐罪，3人正於區院受審。