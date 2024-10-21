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男子性侵女兒判囚17年　官批被告為脫罪抹黑事主 (13:50)

一名女子10至13歲期間遭生父性侵，接近成年時其父親害怕她意外懷孕才停止施暴。其父親被控亂倫、非禮及強姦等共10罪，早前在高院被陪審團裁定所有罪名成立，還押至今日（21日）被判刑。法官郭啟安指常言虎毒不吃兒，但被告行為禽獸不如，他把事主當作性慾發泄工具以彌補其破損的婚姻關係，更令人氣憤的是他向陪審團訴說本案原委出自事主對性好奇，為脫罪將事主抺黑成淫娃蕩婦。郭官考慮情節嚴重後判處被告入獄17年，以儆效尤。

被告K.K.W(現60歲)曾從事點心師傳，有一子一女。案情指，事主X就讀小五至中二期間，曾被迫舔被告的下體，以及多次被迫性交，痛苦不適。

郭官表示，創傷報告顯示X患上創傷後壓力症，她被性侵後自覺不完整及厭惡被告，多次自殘及萌生輕生念頭，至今害怕與異性接觸。X對被告沒有悔意感到氣憤，冀法庭判其父親較長刑期；辯方的求情是被告被揭發後獨居露宿者之家，他將40萬元強積金儲蓄當中30萬元留給長子，餘下10萬元交托友人投資。被告稱對家人貢獻一生，冀輕判以盡早一家團聚。心理專家於報告指被告為人自我及欠缺反省，自稱顧家時卻只說「會畀家用」，專家對被告個人道德及價值觀表示關注，對他會否改過表示存疑。

郭官量刑指，案情令人髮指，被告辜負女兒的信任，為一己私慾多次性侵X，其行為禽獸不如，至X讀中二時因害怕她會懷孕才猛然醒覺，停止性侵。被告把X當作性慾發洩工具以彌補其破損的婚姻關係，又令X需在庭上供述不快回憶，猶如在其傷口灑鹽，以及抺黑X成淫娃蕩婦。被告在定罪後沒向X表示悔疚或尋求原諒。郭官更強調，被告厚顏無恥地稱一生都對家庭貢獻，冀早日獲釋與家人團聚，但實際是他一手摧毀家庭及女兒幸福，故不接納其求情說辭，經考慮以上因素後判被告囚17年。

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