綠領行動稱「走塑」情况理想　指以木餐具代替未助減廢 (12:44)

即棄塑膠法例半年寬限期今（21日）屆滿，新例禁止餐飲處所向堂食顧客提供全部九類即棄膠餐具。綠領行動近兩月巡查多區餐廳，發現餐廳堂食「走塑」情况大致理想，惟見膠飲管違規最嚴重。總幹事何漢威希望政府可進一步推廣業界及市民改用可重用清洗物料產品，真正落實源頭減廢。
綠領行動今年9、10月巡查多區共157間餐廳，結果發現仍有14%（22間）餐廳堂食提供膠飲管，有5.7%（9間）餐廳仍提供膠杯或膠蓋，其中不少為膠膜密封預製飲品。綠領行動巡查的餐廳中未見提供即棄膠叉和膠刀，形容情况令人滿意。不過，何漢威提及，昨晚（20日）到一連鎖餃子店用膳時，發現堂食仍提供即棄膠飲管、膠匙、膠杯，指其為違規情况最嚴重的餐廳。何漢威又指，政府應加以制止預先以膠膜密封飲品的情况，建議商家應直接使用可重複清洗杯盛載飲料。
何又認為，現時普遍餐廳面對新例都採用替代物料，將即棄塑膠變為即棄軟木或即棄紙餐具，有違減少即棄廢物原意。他引述環境局局長謝展寰日前稱減廢目標不變，指政府要「大大力」推廣市民自備餐具，協助餐廳使用可重用或租借餐具方案，而不是將即棄廢物轉移。
同時他亦指出有個別餐廳提供塑膠包裝軟木餐具，質疑一方面停用即棄塑膠餐具，但一方面增加塑膠包裝垃圾是否能貫徹走塑目標，形容「打咗個和」，建議政府推動供應商不再提供獨立塑膠包裝非塑膠餐具。他希望政府盡快公佈即棄塑膠第二階段生效日期，並延續首階段寬限期安排，讓餐飲業界及供應商有時間預備，推廣減少即棄餐具及其他替代方案。