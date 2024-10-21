綠領行動稱「走塑」情况理想　指以木餐具代替未助減廢 (12:44)

綠領行動今年9、10月巡查多區共157間餐廳，結果發現仍有14%（22間）餐廳堂食提供膠飲管，有5.7%（9間）餐廳仍提供膠杯或膠蓋，其中不少為膠膜密封預製飲品。綠領行動巡查的餐廳中未見提供即棄膠叉和膠刀，形容情况令人滿意。不過，何漢威提及，昨晚（20日）到一連鎖餃子店用膳時，發現堂食仍提供即棄膠飲管、膠匙、膠杯，指其為違規情况最嚴重的餐廳。何漢威又指，政府應加以制止預先以膠膜密封飲品的情况，建議商家應直接使用可重複清洗杯盛載飲料。

何又認為，現時普遍餐廳面對新例都採用替代物料，將即棄塑膠變為即棄軟木或即棄紙餐具，有違減少即棄廢物原意。他引述環境局局長謝展寰日前稱減廢目標不變，指政府要「大大力」推廣市民自備餐具，協助餐廳使用可重用或租借餐具方案，而不是將即棄廢物轉移。

同時他亦指出有個別餐廳提供塑膠包裝軟木餐具，質疑一方面停用即棄塑膠餐具，但一方面增加塑膠包裝垃圾是否能貫徹走塑目標，形容「打咗個和」，建議政府推動供應商不再提供獨立塑膠包裝非塑膠餐具。他希望政府盡快公佈即棄塑膠第二階段生效日期，並延續首階段寬限期安排，讓餐飲業界及供應商有時間預備，推廣減少即棄餐具及其他替代方案。