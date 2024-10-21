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施政報告︳林世雄料部分的士車隊明年初可投入服務　提供阿拉伯語資訊引熱議反映重視服務 (12:28)

運輸及物流局長林世雄今（21日）於商台《在晴朗的一天出發》表示，5個獲發牌照的士車隊正密鑼緊鼓籌備，包括買車及其他配套工作，預料至明年初準備得較成熟，會有車隊可投入服務。對於《施政報告》提出鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供服務資訊，他重申，並非要求的士司機學習阿拉伯語，而是鼓勵的士車隊於網頁或應用程式提供阿拉伯語的資訊，當局亦會探討提供日文或韓文等其他語言的資訊。

林世雄說，若的士司機用阿拉伯語向旅客打招呼，可彰顯香港待客之道，是一件美事。他亦表示，見到的士業界熱烈討論有關建議，反映的士業重視其服務，認為建議或政策經公眾廣泛討論是一件好事。

林世雄：爭取年底前邀請有興趣人士提出無人機場景應用

另外，政府將成立「發展低空經濟工作組」，制訂發展策略和跨部門行動計劃。林世雄舉例，內地有平台會利用無人機送外賣，不過並非送到客戶窗前，而是送到某一指定地點，又透露曾有營辦商接觸當局查詢。他表示，會爭取今年底前，邀請有興趣人士提出一些可應用的場景，當局會考慮私隱及安全問題、技術上是否可安全操作、訊號是否穩定等因素，並利用試驗計劃收集到的數據，檢視如何修改法例。

他指，當局會探討利用無人機於離島或醫院之間運送藥物，又說除了一般經濟活動，無人機亦可發揮搜救、巡查等社會功能。至於可否做到大灣區內跨境配送，林世雄指涉及清關及保安問題，較為複雜，需要與內地有關部門商討，亦要考慮無人機電量問題。

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