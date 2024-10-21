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涉「仙人跳」勒索兩嫖客　兩男囚13及39個月　援交女判入更生中心 (12:19)

兩名嫖客先後在酒店房遭搶劫，共損失逾16萬元，事後最少5人被捕，另一疑犯逃避追捕時墮樓死亡。涉案援交少女與兩名男子承認串謀勒索等罪，今（21日）在西九龍法院（暫代區院）判入更生中心、監禁39個月及13個月。暫委法官陳慧敏指，本案在具相當程度的計劃和鋪排，串謀者各司其職；他們均在酒店房內勒索，事主較大機會遭受攻擊，而以性關係要脅勒索，導致事主因驚恐而默不作聲。

被告為陳映彤（案發16歲，下同）、莊浩軒（21歲）及黃棋盛（32歲）。陳承認兩項串謀勒索罪；莊承認各一項串謀勒索、搶劫及盜竊罪；黃承認3項洗黑錢罪。獲准保釋的黃今早遲了約半小時到庭，他交代「遲咗起身」，陳官稱「咁大件事你都唔著重呀？」

法官指出，被告在Telegram公開招攬嫖客，吸引獵物到酒店房勒索；多人伙同犯案，利用性關係以武力及言語威迫勒索，導致事主感焦慮不安。事主為滿足被告苛索亦向親友借款。法官續指，勒索情節包括拍下裸片，預設銀行戶口定時轉帳更非一次性犯案。雖然陳與莊角色不一，但刑責相若。

法官表示，陳只從賣淫中獲利，但如果沒有她，不會成功勒索，其角色極為重要。報告顯示，陳的父母離異、荒廢學業和結交損友。法官明言，若非陳現年僅18歲，將毫不猶疑地判處長時監禁，考慮到她初犯判入更生中心。至於莊及黃分別被判39個月及13個月。

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