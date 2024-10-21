施政報告｜上年度共51宗公務員被免職個案　創六年新高 (12:36)

楊何蓓茵在立法會公務員及資助機構員工事務委員會上指，在2019至20至2023至24的五個財政年度，共1073名公務員因干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行而須接受正式紀律行動和懲處，另有2080 人因干犯性質較輕微的不當行為而須接受簡易紀律行動。在上述期間內須接受正式紀律行動和懲處的公務員當中有214人被免職。

楊何蓓茵指，當局本月起加強監察對在試用期或試任期內的公務員所採取的簡易紀律行動。翻查賌料，如文職及紀律部隊職系公務員干犯偶爾遲到、違反性質輕微的政府規例等輕微不當行為，有關局或部門完成內部調查後向有關公務員作簡易紀律行動，即發出的口頭或書面警告。她又稱，公務員紀律秘書處亦會在2024年年內舉辦四個工作坊，培訓部門管理人員調查紀律個案的技巧及能力。