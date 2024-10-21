施政報告︳楊潤雄：體育園開幕及隔離設施變青年驛站可助帶動啟德人流　 (11:15)

楊潤雄指，今年停靠香港的郵輪數目比去年多，數量接近疫前。對於今年7至8月抵達新加坡的郵輪數目比香港多，楊潤雄認為不能作直接比較，因傳統上5至8月為香港風季，郵輪公司會盡量避免安排郵輪來港，故香港有淡旺季之分，而有些地方則沒有分別。他表示，郵輪業是旅遊發展的其中一個重要元素，當局一直有與不同船公司溝通，吸引郵輪停靠或以香港作為母港。

啟德體育園月底起舉行測試賽料千人入場

楊潤雄表示，啟德體育園本月底會開始舉行測試賽，以測試場地運作及設施，率先會於10月27日舉行本地足球賽，料約1000人進場，之後亦會舉行欖球賽；12月起測試室內體育館、1月起測試主場館。他續說，同時會在場內舉行人流方面演練，逐步提升參與演練人數，料體育園正式開幕前，演練人數加上測試賽可涉及10多萬人至20萬人。

《施政報告》提出，由政務司長陳國基領導的「啟德體育園跨部門工作小組」會加強督導體育園順利落成啟用和宣傳，楊潤雄解釋，工作小組會考慮如何充分利用場地吸引大型表演在園內舉行，亦會考慮如何透過體育園舉辦的活動帶動附近地區。

楊潤雄：與馬會詳細考慮是否放寬入場限制

《施政報告》提到開拓賽馬旅遊，對於有消息指當局正與馬會研究放寬進入馬場人士須年滿18歲的限制，楊潤雄說，區域中做到與香港同規模賽事的地方不多，故期望馬會好好利用這項特色吸引旅客，要再與馬會詳細考慮是否放寬一些限制或其他可能性，要做好平衡，亦強調不能毫無限制。

另外，《施政報告》附篇表示選址北都建設介紹國家發展和成就的博物館，楊潤雄說，當局從來無決定於科學館建設專館，強調選址原則是交通方便、有足夠地方展示展品。他指出，過去一年與政府其他部門商討，發現在市區找到的地方不夠大，最後決定落戶將有很多人口的北都，相信交通夠方便。