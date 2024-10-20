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海關檢5300萬支私煙市值2.4億元　拘捕7名緬甸籍船長及船員 (16:40)

海關偵破兩宗海路走私香煙案件，檢獲5300萬支懷疑私煙，市值約2.4億元，應課稅值約1.7億元，拘捕7名緬甸籍船長及船員。被捕船長未能提供貨物艙單文件，他將被落控起訴輸入未列艙單貨物罪，明早（21日）在西九龍裁判法院提堂。據悉，檢獲私煙將供應本港市場，不排除部分轉口至海外。

海關税收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰表示，海關針對一個活潑於海路的走私私煙集團，展開調查，昨早（19日）留意到一艘與集團有關的可疑貨船正進行走私活動，該船經由內地珠江口南面海域向大嶼山方向航行。由於海域屬內地，海關遂聯絡內地部門進行聯合監控行動。船隻於同日上午7時到達珠海桂山島，並向大嶼山方向航行。

港口及海域科海域突擊及搜查小組高級督察林明康指，海關其後鎖定目標船隻，派出兩艘高速截擊艇前往截查。正當兩艇欲上前截查時，目標船隻突然作出180度航向改變，同時加速離開。關員展開追截，要求船隻停航，惟對方未有理會。關員在確保現場情况安全下，強行登船，其後向船長要求提交載貨船艙單，惟他支吾以對，未能交代貨櫃貨物資料，引起海關懷疑。海關打開船上4貨櫃作搜查時，檢獲4200萬支未完稅香煙，涉市值約1.9億元，應課稅值約1.4億元，並拘捕7名緬甸籍船長及船員。調查題示，集團僱用多艘「曬水艇」在海面監視海關行動，增加執法難度。而船上只有4個貨櫃，並無其他貨物，其中兩貨櫃內檢獲的2000萬支私煙為「白牌煙」，其餘兩個貨櫃則為傳統私煙。

另外，海關前日（18日）在葵涌海關大樓驗貨場驗查從台灣抵港、報稱載有回收金屬的40呎貨櫃。經驗查關員在貨櫃檢獲1100萬支懷疑私煙，涉市值約5000萬元，應課稅值約3600萬元。海關發現貨櫃報稱轉口到內地佛山，懷疑有人故意將私煙偽裝成轉口貨物，以減低被截查機會；又相信貨櫃抵達香港碼頭後，會以不同理由更改貨物目的地，例如需在港進行檢疫，以將私煙偷運入港。

海關表示，市場上「白牌煙」的銷售已受到控制，惟留意到有不法分子會將印有健康警告的「白牌煙」偽裝成已完稅香煙，以可觀利潤招攬零售商協助分銷。海關指會繼續留意「白牌煙」的市場動態，呼籲市民切勿購買來歷不明、價格異常的香煙。

相關字詞﹕海關 私煙

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