施政報告｜盧寵茂指本港有41萬乙肝帶菌者　高永文倡為所有30歲以上居民作篩查 (16:19)

政府擬透過參考「慢性疾病共同治理先導計劃」，由地區康健中心為市民篩查乙肝，並轉介高風險者至家庭醫生跟進，市民預料需共付篩查和跟進費用。盧寵茂今日出席一個預防乙肝活動致辭時，引述衛生署去年報告稱，推算本港目前有約41萬人患有乙肝，而在35至54歲人口中，8.4%為乙肝帶菌者，情况值得關注。

衛生署去年底發表的病毒性肝炎主題性報告（2020至22年度人口健康調查）顯示，35至54歲市民的乙肝表面抗原陽性率最高，為8.4%，而35歲以下的年齡組別陽性率則明顯較低，15至24歲及25至34歲分別為0.3%及1.5%。

本港於1988年起為初生嬰兒接種乙肝疫苗，高永文今日出席同一個活動後稱，現時本港大部分30多歲的市民已接種乙肝疫苗，疫苗接種只是未涵蓋30多歲以上和新來港者，又稱乙肝抗原檢查「只是驗少少血」、過程簡單，建議政府優先為有家族病史、30多歲以上或非本港出生的居民，以抗原篩查乙肝。

高永文說，本港對乙肝抗原陽性者的後續跟進已有既定程序，例如需要定期驗血、檢驗胚胎蛋白、接受肝臟超聲波檢查和持續跟進肝功能，若情况異常須使用電腦掃描等確定病變，亦有效用顯著的藥物跟進。