施政報告︳調整居屋綠白表比例並非為「托市」　李家超：資源分配須視乎優次 (12:24)

另外，房委會將收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額。李家超說，當局期望讓公屋住戶有機會發展自身，不會因為他們環境轉好，就無情地「唔理佢」，故會給予時間讓住戶交還單位，「最好自發性，如果唔係一定要有個制度，睇吓幾時，就算你唔自發性，政府都要插手」，相信房委會可討論是否縮短容忍年期，找到適切的平衡點。

對於《施政報告》公布後樓價有上升，李家超說，香港奉行資本主義及自由市場，政府的政策最主要確保樓市健康平穩地發展、不會出現不正常或嚴重炒賣的現象，相信現時出現有關情况的機會少，認為現行措施切合到市場健康發展的需要，如有需要政府管控的情况，當局會做。被問到現行置業負擔比率仍然很高、有市民「供唔起樓」，是否仍是健康的環境，李家超認為，無論樓價如何，永遠有些人要再更努力，故政府的角色是幫助有需要的人士。

社福界一直要求政府重設貧窮線，李家超重申政府以「精準扶貧」協助社會上「隊尾」人士，惟現時不見有學術研究的貧窮線有助政府認清「隊尾」人士，不過仍歡迎不同人士繼續研究。

李家超：社會更齊心 市民可透過不同方式表達意見

李家超認為，自他上任以來，社會更齊心推動發展，形容同一艘船上愈來愈多人向同一方划。被問到日後會否多與民主派人士多作交流，李家超說，政府政策是建立關愛共融社會，會聆聽不同人士的意見，「每日都好多人想見我，我理解嘅，750萬市民都想講啲嘢畀我聽，咁我真係要選擇我時間點用」，又說並不是做出某些事才算包容。

被問到會否容許不同團體鼓勵他人集會表達意見，以讓人覺得社會包容，李家超說，「包容唔係靠遊行集會」，亦指並非只有單一方法可表達意見，市民亦可透過舉行座談會等發聲。他續說，以往曾有遊行集會被騎劫，在平衡社會利益、用包容共濟的角度而言，可以自己的方式傳遞意見，同時不應影響他人。

《施政報告》提出進一步優化公務員紀律機制公務員紀律制度，李家超說，期望縮短處理有紀律問題的人士，「可以快啲、力度大啲，就係對整體公務員公道啲」，強調政府絕對重視程序公義，同時講求「結果公義」，會處理表現不達標準的公務員。