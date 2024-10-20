施政報告｜黃偉綸料明年底完成劏房規管立法　指若方向好「屆屆政府都做」 (11:45)

黃偉綸指，未來5年將提供每年逾3萬個公屋單位。對於有市民關注劏房規管會令租金上升，黃偉綸指，租金水平的關鍵在於「供與求」，而改動劏房成「簡樸房」所需的一支性支出。他指出，由於目前約7成單位不需大改動以合符規例，而且公屋單位充足，料在供應不會短時間降，而需求下降的情況下，租金大幅攀升的可能性低。

被問及政策為何未涉及規管籠屋等不適切居所，黃偉綸指，以多年處理公共政策經驗，若同一個政策處理天下事情，會令事情變得「非驢非馬」，落實時間亦會變得冗長，表示如工業大廈內僭建物等居所，均由不同政府部門處理，會繼續與各部門密切聯繋。他又指在愛國者治港後，本港實行長遠政策的穩定性高，相信各類房屋政策可延續。