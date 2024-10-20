施政報告︳發展旅遊熱點工作組下月首開會　卓永興籲旅遊業界不應只抱怨要求變 (10:48)

卓永興亦強調，服務質素十分重要，要令旅客賓至如歸。對於《施政報告》提出開拓中東和東盟旅客客源，卓永興稱當局無硬指標，又提到社會有些誤會，重申當局並非要求的士司機學會阿拉伯文，「我諗有少少過度反應咗啦，就算有好多外地遊客可能德國嚟、西班牙嚟，我哋都從冇要求話你要識德文西班牙話。」，而是希望社會可釋放香港好客的訊息，例如在的士上貼有告示，寫上「歡迎光顧」、「你好嗎」等字句，相信都能令旅客感到窩心。

卓永興又表示，香港有很多旅遊資源，可環繞本身優勢發展新項目，舉例指香港是美食天堂，可以考慮發展美食城等景點；他又提到，香港每區都有「寶藏」，如近日被納入法定古蹟的堅尼地城魯班先師廟，極具特色，「我喺香港住咗咁多年，原來我都唔知有咁嘅好嘢」，工作組會發掘更多類似的旅遊項目。

文體旅局長楊潤雄於同一節目中說，所有推動經濟的措施不只是政府的事，政府有責任提供政策等，但不同行業自身亦要有動力及求變，形容改革要社會一起努力及推進。他亦表示，香港要發揮特色，例如海岸線、鄰近地區較少見的賽馬等，建設成旅遊項目，並做好宣傳配套。

政府將加強發展郵輪旅遊，文體旅局將於《香港旅遊業發展藍圖2.0》一併公布郵輪旅遊發展行動計劃。楊潤雄說，大部分郵輪旅客現時經啟德郵輪碼頭來港，基本上而達致原本的目標，不過碼頭內商業設施仍不多，當局會繼續探討不同意見，並爭取更多航次停靠。