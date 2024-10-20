施政報告｜陳茂波：本港實金交易量日均約1億美元　有倍增潛力 (10:32)

財庫局早前指，將在年內成立包括業內人士的工作小組，籌備建立黃金交易市場具體方向。財政司長陳茂波今早（20日）在網誌表示，黃金是商品、儲備資產和投資產品，亦是避險的投資工具，並預期全球隨著地緣政治環境日趨複雜，對黃金的需求仍相當龐大，而且其定價機制亦有別於一般商品，認為在金融市場具重要意義。

《施政報告》另提及建立大宗商品交易生態圈，陳茂波表示，就發展生態圈的短中期而言，首要是增量，並促進大宗商品貿易及其衍生的增值服務。他認為應先致力吸引大宗商品貿易企業來港設立總部或區域分部，構建起核心的市場和貿易，自然會增加對高增值服務和供應鏈服務的需求，也會吸引更多各類專業服務機構進駐香港，會研究包括稅務等相關配套，加大相關企業落戶香港的誘因。