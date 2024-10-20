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施政報告｜陳茂波：本港實金交易量日均約1億美元　有倍增潛力 (10:32)

《施政報告》提出構建國際黃金交易中心，財政司長陳茂波指，香港由於靠近內地和印度這兩個主要的黃金消費市場，在世界黃金進出口量位列前茅，過去十年金銀業貿易場的九九金成交額穩步上升，複合年增長率超過18%，今年首季較去年同期更增長約20%。他又認為，因應環球市場的發展，香港實金交易增長空間大，業內人士估計，現時日均約1億美元的交易量，有潛力倍增，表示第一步會先在香港增加黃金倉儲設施，及加速擴大有關配套業務，再進一步探索加大跟內地黃金市場的對接。

財庫局早前指，將在年內成立包括業內人士的工作小組，籌備建立黃金交易市場具體方向。財政司長陳茂波今早（20日）在網誌表示，黃金是商品、儲備資產和投資產品，亦是避險的投資工具，並預期全球隨著地緣政治環境日趨複雜，對黃金的需求仍相當龐大，而且其定價機制亦有別於一般商品，認為在金融市場具重要意義。

《施政報告》另提及建立大宗商品交易生態圈，陳茂波表示，就發展生態圈的短中期而言，首要是增量，並促進大宗商品貿易及其衍生的增值服務。他認為應先致力吸引大宗商品貿易企業來港設立總部或區域分部，構建起核心的市場和貿易，自然會增加對高增值服務和供應鏈服務的需求，也會吸引更多各類專業服務機構進駐香港，會研究包括稅務等相關配套，加大相關企業落戶香港的誘因。

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