行會陳清霞：要推進香港成為區域國際法律及爭議解決服務中心 (19:49)

陳清霞指，國家改革開放進一步深入、擴大，法律服務更顯得重要，其領域在擴展，需求在增大，需要鞏固香港作為亞太區國際法律及爭議服務的地位，發揮更大作用。她認為《施政報告》對此作出明確回應。

她又說，《施政報告》提出多項建設香港成為服務中心的新措施和新辦法，如今年正式啟動「香港國際法律人才培訓學院」，培養、訓練更多熟悉國際法、普通法、大陸法及國家法制的法律人才；爭取國際調解院總部成功落地，並完善本地調解專業認證和紀律體系建設，強化本港國際服務中心地位；設立推動法律科技發展諮詢小組，例如研究推動大數據、人工智能、區塊鏈及雲端等創新技術與法律服務的融合，以提升法律服務效率、品質，為科創科技發展提供保障等。

她支持《施政報告》有關區域國際法律及爭議解決服務中心建設的舉措，指可以做好解決體育、文藝等國際賽事糾紛的法律服務，當體育總會與運動員出現糾紛，可通過此機制經第三方協助解決，並交由律政司負責，仲裁內容亦會保密，有助保障運動員權益，致力長遠推廣體育仲裁。

她指政府在粵港澳大灣區法律服務一體化建設方面，提出擴展「港資港法」至大灣區試點城市，以及擴展「港資港仲裁」至大灣區內地九市。在協助一帶一路國際商事糾紛解決、自由貿易試驗區提升行動實施、各種服務貿易糾紛調解等方面下力量，會有助推更高水平開放型經濟新體制建設。

律政司長林定國指，《施政報告》在律政司相關工作上有5大政策重點，包括通過 (1) 開展國際法律人才培訓、(2) 加強推動調解服務，及 (3) 建設體育爭議解決制度，鞏固並提升香港作為區域國際法律及爭議解決服務中心的地位，（4) 推動法律科技；（5) 加強內地與香港法律合作等舉措，深化大灣區合作。

林定國今日在社交媒體就上載短片，坐電車宣傳律政司一年一度的盛事，指「香港法律周2024」將於兩星期後的11月4日至8日舉行。