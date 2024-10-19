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藉詞兌換加密貨幣騙100萬元　3人被捕包括一對父子 (16:29)

警方拘捕一對父子及一名同姓女子，指3人涉嫌透過兌換加密貨幣，騙取100萬元現金。3人涉嫌以欺騙手段取得財產罪被捕，目前已獲准保釋候查，11月中旬再向警方報到。

警方指，本月17日接獲一名46歲男子報案，指他早前透過WeChat投資群組認識自稱為內地加密貨幣交易商的人，並與其進行共4次約值140萬元的加密貨幣交易。其後，事主按其指示在另一名自稱中介人的女子陪同下，到觀塘一公司辦公室進行第5次交易，期間將100萬元現金及電子錢包連結交予一名男子，以換取等值的加密貨幣。惟該名男子懷疑吩咐他人將現金帶離上址，並聲稱已將加密貨幣轉賬至該名女子提供的電子錢包。事主懷疑受騙，遂報警求助。

警方接報到場，初步調查後即日拘捕涉案56歲本地女子及53歲本地男子。經進一步調查後，警員18日再於觀塘區拘捕另一名29歲本地男子。3名被捕人均姓蔡，涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。據了解，兩名男被捕人為父子關係，女被捕人認識該對父子，至於涉案加密貨幣為泰達幣（USDT）。

警方呼籲市民應注意加密貨幣交易風險，指詐騙集團往往會先與受害人進行正常交易，以博取信任後再進行大額交易，取得有關款項或加密貨幣後，便會消失得無影無蹤。因此，市民在進行加密貨幣交易時，應先考慮有關的風險，並且選擇信譽良好的店鋪。

相關字詞﹕詐騙

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