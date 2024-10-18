22歲鐵騎青馬大橋撼巡邏車亡　車Cam見到3個龍門架顯示封線燈號 (21:17)

22歲姓林男司機頭部嚴重受傷，昏迷送往仁濟醫院搶救後，於下午5時許證實不治。死者家姐林小姐說，家中有6兄弟姐妹，死者為孻仔，與她和父母同住，其他成員已遷出。林小姐說弟弟近兩三個月受聘於坐月公司，負責送月子餐，每早約10時開工，今早弟弟負責送6張單，當時在東涌送完最後一張單，駕車返葵涌寓所休息午睡，準備下午4時左右再出發送晚餐，詎料途中發生交通意外。

林小姐說，弟弟下周二（22日）生日，與母親同一天生日，一家人早前已經吃過飯慶祝，弟弟原計劃本月24日去台灣旅行慶生，怎知道「正日嚟唔切等到」便發生意外，從此天人永隔。林小姐說弟弟讀完毅進課程便投身社會，做過不同工作，前一份工作為財務公司文員。弟弟考取駕駛執照已經有數年，有一定路面經驗，除了今日駕駛的綿羊仔，以前還擁有一部「啡呤車」，不過數個月前弟弟駕駛該部大馬力啡呤車時曾因躲避夠隻跌落車，全身無法動彈，一度留醫深切治療部觀察，出院後弟弟聽她勸喻賣了該部車，只留下綿羊仔。林小姐說當時都有勸過弟弟連綿羊仔都不要再駕駛，但理解「要揾食，（電單車）比較快同自由」，任送貨工作亦有即日出糧的優勢，因此沒再迫他。

林小姐說，弟弟日薪約1000元，平時花費不多，約一半薪金交予父母作家用，比其他兄弟姐妹給的家用都要多，算是家庭經濟支柱。全部家人都已知悉噩耗。事發後，弟弟任職的公司亦有派職員到醫院了解事件及提供協助，不過林小姐表示目前最希望還原真相，了解責任誰屬，到底是弟弟自己看不到前面有「死車」，還是青馬大橋管理公司沒做足安全措施。

意外後，林的家人、朋友、中學老師等共約20人到醫院了解事件。其親友表示林為人樂觀，前女友則指林駕駛態度好，車速不算快。林於Instagram上載不少駕駛電單車的相片和影片，相信他為一名電單車愛好者。

一段車Cam片段拍攝到今次意外，涉事電單車至少經過3個龍門架，3個龍門架均顯示左一線紅色交叉封線符號，其中兩個龍門架有三角形感嘆號符號，惟電單車繼續沿左一線行駛，直撞停泊在左線的黃色巡邏車，沒有嘗試切線及減速。巡邏車前方10多米停有一輛紅的，的士旁職員疑聽到巨響，回頭張望。

負責管理青馬大橋的交通基建管理合約有限公司回覆本報查詢指，今午約12時34分，公司控制室職員發現及同時收到警方通知，在青馬大橋出九龍方向中段慢線左邊的安全欄旁，有一塊由外判商用作封路的「600米工程警告」公路工程指示牌倒置。公司控制室職員隨即致電在現場工作的相關工程外判商前往處理，控制室持續監控事件，並在事故前方3個龍門架上顯示相關警告燈號，提示駕駛人士前面路段有危險、有關路段已封閉及須留意道路緊急交通情况。數分鐘後，控制室職員從監察電視中見到一輛的士停在相關路段，公司即時派遣巡邏車前往瞭解及提供協助。在公司巡邏車沿途亮起車頂閃爍警示燈號，到達現場後，職員將車停在的士後方約20米，並下車前往與的士司機聯絡，但在約半分鐘後，有一輛電單車從後撞上巡邏車尾部發生是次交通意外。公司會全力配合警方調查今次嚴重事故。