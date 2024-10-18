明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

施政報告點名要盡快完成文藝發展藍圖　楊潤雄：不覺特首多次公開催促 (17:52)

特首李家超在今年《施政報告》附件表示《文藝創意產業發展藍圖》未有如期公布，點名提及文體旅局長楊潤雄「必須盡快完成這項工作」，表明會親自監察進度。楊潤雄今午（18日）出席記者會時四度被問及有關《藍圖》的工作，其中有記者問到對被特首多次公開點名催促的感受，楊潤雄回應指，不覺得特首公開催促，稱大家要實事求是，「唔需要想得太遠」。

楊潤雄說，李家超於《施政報告》中提到必須盡快完成《藍圖》，但不覺得他有多次公開催促，「跟住仲有邊個情况啊？我可以解釋吓喎」，對於李家超昨早於立法會提及成立「發展旅遊熱點工作組」後，並非要將責任「拎走」，文體旅局仍要負責；楊潤雄表示，李家超僅以旅遊議題為例子，講述工作組及政策局的分工，「我又唔覺得嗰度有催促。」

楊潤雄又說，發布《藍圖》並非中一項指定項目指標，只是去年《施政報告》提出的工作，特首再於今年交代。他又引述《施政報告》解釋，延遲公布源於藝文界有不同意見及社會經濟變化，強調當局會盡快完成。他稱，已參考社會變化及持分者意見修改《藍圖》，指藝文界百花齊放，相信待《藍圖》公布後或會有不同意見，但認為各項措施對推動文化創意產業發展有幫助，又說過去兩年間當局並非「無做嘢」，已重組文創產業發展處、推動弘揚中華文化辦公室等，推動文創產業「從來無停手」。

發展旅遊熱點工作組年底前開會　擬明年上半年制定重點推進項目

身兼「發展旅遊熱點工作組」組長的政務司副司長卓永興表示，工作組會與今年底前開展舉行首次會議，商討未來工作計劃，包括考慮於地區有發展潛力的項目建議，擬於明年上半年統籌政策局與持分者聯繫，制定重點推進項目。

另外，政府提出會「重新檢視香港大球場改建計劃」，楊潤雄指出，本港正着力發展盛事經濟，越來越多文化及體育盛事在港舉行，當局要考慮是否有足夠的場地、是否需要增建相關設施，認為是時候作出檢視，以配合香港發展需要。

相關字詞﹕編輯推介 施政報告 楊潤雄 卓永興 文藝創意產業發展藍圖

上 / 下一篇新聞