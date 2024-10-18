施政報告點名要盡快完成文藝發展藍圖　楊潤雄：不覺特首多次公開催促 (17:52)

楊潤雄說，李家超於《施政報告》中提到必須盡快完成《藍圖》，但不覺得他有多次公開催促，「跟住仲有邊個情况啊？我可以解釋吓喎」，對於李家超昨早於立法會提及成立「發展旅遊熱點工作組」後，並非要將責任「拎走」，文體旅局仍要負責；楊潤雄表示，李家超僅以旅遊議題為例子，講述工作組及政策局的分工，「我又唔覺得嗰度有催促。」

楊潤雄又說，發布《藍圖》並非中一項指定項目指標，只是去年《施政報告》提出的工作，特首再於今年交代。他又引述《施政報告》解釋，延遲公布源於藝文界有不同意見及社會經濟變化，強調當局會盡快完成。他稱，已參考社會變化及持分者意見修改《藍圖》，指藝文界百花齊放，相信待《藍圖》公布後或會有不同意見，但認為各項措施對推動文化創意產業發展有幫助，又說過去兩年間當局並非「無做嘢」，已重組文創產業發展處、推動弘揚中華文化辦公室等，推動文創產業「從來無停手」。

發展旅遊熱點工作組年底前開會 擬明年上半年制定重點推進項目

身兼「發展旅遊熱點工作組」組長的政務司副司長卓永興表示，工作組會與今年底前開展舉行首次會議，商討未來工作計劃，包括考慮於地區有發展潛力的項目建議，擬於明年上半年統籌政策局與持分者聯繫，制定重點推進項目。

另外，政府提出會「重新檢視香港大球場改建計劃」，楊潤雄指出，本港正着力發展盛事經濟，越來越多文化及體育盛事在港舉行，當局要考慮是否有足夠的場地、是否需要增建相關設施，認為是時候作出檢視，以配合香港發展需要。