施政報告｜陳國基：委員會將定主動邀請來港人才之選　孫玉菡：要三顧草廬 (16:55)

施政報告亦提及開新渠道引進技工專才，主動邀請頂尖人才來港發展等。勞工及福利局長孫玉菡表示，僅憑輸入外勞技工無法彌補長遠技工缺口，初步計劃引進35歲以下技工專才，設兩年簽證，對特別優秀的技工則放寬簽證期限至三年。

孫玉菡指，本港至2028年將有6萬技工缺口，佔總技工數近14%，預計會輸入約1萬名35歲以下的技工。被問到為何已有外勞輸入下，另開渠道輸入技工，孫玉菡回應稱外勞合同結束後不留港，外勞輸入僅可解決短期問題，目前本港技工年齡中位數為50歲，又有四成技工在55歲以上，因此輸入技工專才將有年齡限制。他又補充稱，人才引入方面為確保本地技工優先，引入技工僅佔總缺口六分之一。

至於《施政報告》延長A類高才申請者簽證時間。孫玉菡指，批出高才中A類申請者佔四分之一，而且大多決定到港創業，可為本港提供就業崗位，另又有企業高管將相關業務帶到本港，亦會帶來新的工種；且9成A類申請者帶受養人到港，亦可增加年輕人口。

對於高才通的優化增加13間大學到合資名單，孫玉菡透露，其中有9所來自內地，改動後名單內的內地大學數達22間，將與英國並列第二。被問到會否令其他國家高才減少，陳國基回應指，本港與內地同文化同語言，背景相似，到港高才內地人佔比較高屬正常，惟目前名單中歐美學校仍最多。