施政報告｜陳國基：委員會將定主動邀請來港人才之選　孫玉菡：要三顧草廬 (16:55)

《施政報告》提出調整各項輸入人才計劃，政務司司長陳國基強調，主動邀約人才的措施可「百分百對接香港需要的人才」。至於邀約人才的選擇，將由「教育、科技及人才委員會」商定，又稱好的人才沒有定義，「有定義範圍就收窄咗」，局方或會與業界企業聯絡了解人選。孫玉菡則表示，好的人才未必主動願意來港，強調要「三顧草廬」、「禮賢下士」，他又強調留人才亦重要，稱特首訂KPI要求2025至2027三年內年均為5萬人才續簽。此外，孫玉菡表示，11月起將放寬非本地本科生在港兼職限制，希望可令本地市場有更多選擇。
施政報告亦提及開新渠道引進技工專才，主動邀請頂尖人才來港發展等。勞工及福利局長孫玉菡表示，僅憑輸入外勞技工無法彌補長遠技工缺口，初步計劃引進35歲以下技工專才，設兩年簽證，對特別優秀的技工則放寬簽證期限至三年。
孫玉菡指，本港至2028年將有6萬技工缺口，佔總技工數近14%，預計會輸入約1萬名35歲以下的技工。被問到為何已有外勞輸入下，另開渠道輸入技工，孫玉菡回應稱外勞合同結束後不留港，外勞輸入僅可解決短期問題，目前本港技工年齡中位數為50歲，又有四成技工在55歲以上，因此輸入技工專才將有年齡限制。他又補充稱，人才引入方面為確保本地技工優先，引入技工僅佔總缺口六分之一。
至於《施政報告》延長A類高才申請者簽證時間。孫玉菡指，批出高才中A類申請者佔四分之一，而且大多決定到港創業，可為本港提供就業崗位，另又有企業高管將相關業務帶到本港，亦會帶來新的工種；且9成A類申請者帶受養人到港，亦可增加年輕人口。
對於高才通的優化增加13間大學到合資名單，孫玉菡透露，其中有9所來自內地，改動後名單內的內地大學數達22間，將與英國並列第二。被問到會否令其他國家高才減少，陳國基回應指，本港與內地同文化同語言，背景相似，到港高才內地人佔比較高屬正常，惟目前名單中歐美學校仍最多。