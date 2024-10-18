動植物公園9猴死亡料因感染類鼻疽伯克氏菌　猴籠附近曾有工程翻泥土 (18:44)

他表示，猴子籠舍附近於10月初曾有喉管維修工程，當時曾經翻土，估計可能有哺乳類區員工的鞋或沾有帶類鼻疽伯克氏菌的泥土，並帶進籠舍，或者受感染的猴子與其他猴子有親密接觸而引起多隻猴子受感染。署理康樂及文化事務署長徐曉露指，10月13日開園前的例行檢查時發現兩隻猴子死亡，隨即進行檢查，發現有4隻猴子精神較差，牠們同日陸續死亡。早前有一隻白臀長尾猴反應異常，經治療後情况穩定。

楊潤雄又說，當局已化驗20多個泥土樣本，初步對類鼻疽菌呈陰性；園內職員的細菌測試亦呈陰性，事後已徹底清潔籠舍，當局會汲取經驗，未來於園內進行相關工程時會更小心、減低風險。

衛生防護中心總監徐樂堅表示，類鼻疽是風土病，一般不會人傳人或動物傳人，惟當市民接觸帶細菌的泥土，或進食未經煮熟而帶菌的食物和水時會有感染風險，提醒市民接觸泥土時穿着防護衣、小心處理傷口，並飲經煮沸的水。他又說，本港今年截至10月中，有19宗人類感染類鼻疽個案，並無聚集性的個案，數字亦無上升趨勢；去年則有17宗個案，形容情况平穩。

根據衛生防護中心資料，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。