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MIRROR演唱會事故｜時任康文署副經理稱未料藝能資料有誤　認不知屏幕重量 (14:53)

2022年7月男團MIRROR紅館演唱會墜屏致舞蹈員受傷，涉事工程承辦商「藝能工程有限公司」兩名職員及另一公司的一名職員，否認串謀詐騙等罪受審。時任康文署副經理黃詠琪今（18日）在區域法院供稱，她沒想過藝能呈交的負重表資料有誤，若相關資料不符事實，便有違租用條款。另外，黃在辯方盤問下同意，康文署完全依賴主辦方委託的工程的顧問，信納主辦方安全地懸掛物品；又稱署方不知悉涉案LED屏幕的重量等，坦言「我哋係冇需要負責呢一樣嘢囉」，因主辦方須確保他們安全使用所帶來的物品。

3名被告依次為吳凱瑩、林志華及梁耀祖，他們各否認一項串謀詐騙罪及屬交替控罪的欺詐罪受審。控方證人、時任康文署副經理黃詠琪供稱，她在2016年入職康文署擔任副文化經理，至2021年獲上司安排統籌涉案演唱會。黃詠琪坦言，她不太清楚各被告的具體角色，僅提到被告吳凱瑩及林志華均來自涉案演唱會製作統籌藝能，其中吳凱瑩為她的「對口人」，負責向她提交場地負重表及懸掛圖則等文件。

此外，黃詠琪提及，2022年7月5日，她跟「大國文化」的代表吳珮珊，以及被告吳凱瑩和林志華開會，其間她向主辦方及藝能追收負重表及懸掛圖則，當時吳說會盡快提交。黃稱，她最終在同年7月13日及7月22日收到有關文件；署方另於同年7月24日、演唱會舉辦前一天，收到主辦方委託工程顧問簽發的報告，意味工程顧問認為主辦方的搭建物安全穩固，惟7月28日演出其間發生墮屏意外。

在辯方盤問下，黃詠琪承認只曾「快擸」吳凱瑩提交的負重表及懸掛圖則。另外，黃同意，活動主辦單位毋須經康文署批准，便能在紅館懸掛吊物，但否認此做法跟署方著重安全有衝突，因主辦單位須委託工程師簽發報告，證明所有搭建物穩固，而「我唔知（工程師）佢睇咗啲乜嘢去簽」。

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