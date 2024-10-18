六旬司機撞斃八旬婦囚14個月及停牌5年　被告案發後三度違反交通規則 (14:18)

被告廖祥輝（現年64歲）被控於2022年11月29日在上環文咸東街88號外，危險駕駛汽車私家車RU4742，引致梁秀珍（78歲）死亡。辯方在求情陳辭中表示被告於1982年考取駕駛資格，2011年起成為自僱送貨司機，對家庭關心盡責，平日會做義工服務長者。辯方又指本案不涉故意違規，嚴重程度屬同類案件輕，是一次「不幸事件」，被告對事主的離世深感不安，重犯機會低。

法官嚴舜儀判刑指，危險駕駛引致他人死亡是嚴重罪行，上訴庭已指出一輛汽車在不負責任的司機手上可以是致命武器。法官續指，涉案路段寬闊，不時有人在馬路上行走，被告無超速或失控駛上行人路，與前方車輛車速相若。但他因尋車位出現可以避免的分心，以每小時21公里時速駛入事主的路線而不自知，直至發生碰撞為止。

法官認為適合以監禁15個月為量刑起點，被告無交通定罪紀錄，但過往有10次違規，主要為超速，另涉衝紅燈，他曾接受駕駛改進課程。案發前一周被告再超速，案發後再3次違反道路交通標誌。法官因被告不時做義工服務減刑一個月，但直言不認為他的駕駛紀錄良好，考慮了其駕駛態度和相關紀錄，判他監禁14個月。