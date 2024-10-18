施政報告︳盧寵茂稱私家醫院定價應透明　冀明年底前決定第三間醫學院花落誰家 (13:01)

盧寵茂又以「廚師發辦」為例，廚師可決定食材，但市民一早會知套餐的價錢；而醫療服務亦是「醫生發辦」，由醫生提出做哪些檢查及治療，惟病人卻不能事先得知價錢、並非定額。他說，明白香港是自由社會，但當局要對醫療服務有足夠規管，以確保質素，又說全港醫療應達致同一標準，否認干預自由社會。

議員陳健波表示，近年私人醫療相關保險費加幅大，相信增加透明度、制訂醫療指標後，有助降低保費，建議當局可向醫療保險公司查詢數據。他又說，相信相關改革會有很大阻力，希望當局堅持。盧寵茂表示，知道醫療改革並不容易，當局亦明白會面對困難及醫療通漲的嚴重性，會迎難而上，並與業界多溝通。

籌備新醫學院工作組最快月內首開會 盧寵茂：目標明年底前作決定

《施政報告》提出發展第三間醫學院，醫衛局成立「籌備新醫學院工作組」跟進。新民黨李梓敬關注相關時間表，亦問及當局估算要花費多少公帑。盧寵茂表示，工作組可能本月內首次開會，預計明年上半年可收集各院校的建議書，當局目標明年底前作出一些決定。他說，開設第三間醫學院所需資源不少，現有機制下政府亦要投入培訓醫學生，不過當局期待各院校於建議書提出創新方案去籌集資金及營運醫學院。

政府將於北部都會區牛潭尾預留土地，發展新醫學院校舍及新綜合醫教研醫院。民建聯李慧琼表示，北都建設需時，關注當局會否鼓勵院校用好現有醫療體系，以加速發展；林順潮建議考慮於九龍區設置教學醫院。盧寵茂說，九龍區未來面對人口老化、人口數量未有大幅上升甚至會下跌，而未來北都人口增長將會是最快，必須建設醫療設施，故當局提出預留土地發展教學醫院，不過仍要視乎院校提出的方案。

議員楊永杰表示，支持興建第三間醫學院，關注醫護人手增加後，當局會否加速推進於黃大仙增設醫院。盧寵茂回應說，興建一間醫學院並不簡單，舉例指中大醫學院由討論至開辦需要10年，加上一名醫生要多年培訓，即要等10多年才有首批醫生，故不能即時增加醫護人手，並非有第三間醫學院計劃，就可推進黃大仙醫院。

另外，政府會探討公立醫院收費架構及水平。盧寵茂說，檢討需要定期做，不過並非簡單地將所有費用增加，強調當局提出醫療改革目的是避免過度使用、誤用或濫用服務，料檢討收費後會「有加有減」，包括調高或被濫用的服務費用，並將資源集中於有長期病患、重症、有經濟困難的病人身上。