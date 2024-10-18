明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

施政報告｜丘應樺：非強制的士司機學阿拉伯語　與中東旅客以英語交流即可 (12:32)

新一份《施政報告》推發展中東、東盟旅客客源，政府消息指或要求在的士內張貼阿拉伯語告示，鼓勵車隊提供阿拉伯語資訊服務。商務及經濟發展局長丘應樺今日（18日）接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時表示，中東和東盟的商機可惠及香港中小企，但強調僅鼓勵的士司機學習阿拉伯語，而非要求。

丘應樺表示，政府認為語言優勢有助吸引投資和旅客，機管局、旅發局未來或配合需要，在部分場合張貼阿拉伯語指示供旅客使用。他亦指中東人對神崇敬，呼籲業界增加相應配套，如酒店可增加區域供穆斯林祈禱，並在房間內指示麥加方向方便朝拜，餐飲業界亦應增加清真食肆的規模。對於的士司機學習阿拉伯語，丘強調僅屬鼓勵性質，「唔係一個要求」，他續提醒司機，與多數中東旅客用英語交流即可。

丘應樺表示，政府現已將出口信用保險服務的最高彌償率，由90%上調至95%，又延長了「還息不還本」計劃，擴大「電商易」的地域資助範圍至東盟十國，以支援中小企的東盟出口貿易，強調東盟歡迎本港中小企到地提供會計、建築、物流運輸經驗，呼籲中小企把握機會到東盟國家設廠。他亦透露，杜拜則已於本港設辦事處，未來會有東盟公司到港上市，交往會更頻繁。

至於「還息不還本」壞賬率，丘應樺表示目前百分百「還息不還本」的壞賬率在10%左右，另外八成、九成還息不還本的壞賬率則維持在單位數，甚至低於政府預期，料有助中小企發展。

相關字詞﹕編輯推介 施政報告 丘應樺

上 / 下一篇新聞