施政報告｜丘應樺：非強制的士司機學阿拉伯語　與中東旅客以英語交流即可 (12:32)

丘應樺表示，政府認為語言優勢有助吸引投資和旅客，機管局、旅發局未來或配合需要，在部分場合張貼阿拉伯語指示供旅客使用。他亦指中東人對神崇敬，呼籲業界增加相應配套，如酒店可增加區域供穆斯林祈禱，並在房間內指示麥加方向方便朝拜，餐飲業界亦應增加清真食肆的規模。對於的士司機學習阿拉伯語，丘強調僅屬鼓勵性質，「唔係一個要求」，他續提醒司機，與多數中東旅客用英語交流即可。

丘應樺表示，政府現已將出口信用保險服務的最高彌償率，由90%上調至95%，又延長了「還息不還本」計劃，擴大「電商易」的地域資助範圍至東盟十國，以支援中小企的東盟出口貿易，強調東盟歡迎本港中小企到地提供會計、建築、物流運輸經驗，呼籲中小企把握機會到東盟國家設廠。他亦透露，杜拜則已於本港設辦事處，未來會有東盟公司到港上市，交往會更頻繁。

至於「還息不還本」壞賬率，丘應樺表示目前百分百「還息不還本」的壞賬率在10%左右，另外八成、九成還息不還本的壞賬率則維持在單位數，甚至低於政府預期，料有助中小企發展。