施政報告｜盧寵茂促第三間醫學院發展與現有院校不同　免惡性競爭 (19:06)

盧寵茂又強調，局方希望新醫學院收生多元，建議透過增加收生途徑，增收第二學位學生及碩士學生，讓更多高才落地為香港服務。他又稱醫科留學生留港比例高，指到港讀醫與讀其他科目不同，受到牌照影響，到港留學的學生多以留港工作為目標。

就公私營醫療改革，盧寵茂指，現時醫管局、衛生署及基層醫療署各司其職；基層醫療署負責第一層基層醫療服務，包括統籌社區內健康篩查等；醫管局負責較第二層以上的專門服務；衛生署則是監管機構，負責藥物監察管理及就公共衛生政策提建議等。醫務衛生局副局長李夏茵指，部分衛生署轄下的長者或婦女服務中心應診者，部分亦到訪醫管局專科門診服務，認為架構重整有助免卻醫療機構重覆提供服務，助提速提效。

另就上述改革，當局明年上半年籌組專業平台制定臨牀指引。李夏茵指，指引著重提質增效醫療服務，「例如換寬關節手術，正常幾多日會出院」，詳細哪種指引先行，則留待平台討論。