MIRROR演唱會事故︳控方指藝能工程虛報器材重量　將逾5萬磅器材填報成1.23萬磅 (18:11)

3名被告為吳凱瑩、林志華及梁耀祖。控方指，2021年7月23日，「大國文化製作有限公司」向康文署申請租用紅館舉辦MIRROR演唱會；同年8月19日，康文署接納「大國文化」的申請，同時要求對方向受聘於署方的輝固（香港）工程顧問有限公司，呈交負重表和「rigging plan」等。

2022年7月5日，康文署代表黃詠琪，跟「大國文化」和受僱於該集團處理演唱會事宜的「藝能」開會，其間黃要求「大國文化」和「藝能」盡快提交「rigging plan」。同年7月13日，時任「藝能」項目經理的首被告吳凱瑩，透過電郵向黃及另一「藝能」項目經理、次被告林志華等人，傳送負重表和「rigging plan」，之後黃把電郵轉寄至輝固。

同年7月18日，輝固的工程師細閱負重表和「rigging plan」後，表示希望獲得更多資料，同日第三被告、負責處理演唱會工程事宜的梁耀祖負責提供有關資料；7月20日，輝固一方表示沒有進一步意見。

另外，同年7月22日，吳凱瑩再向黃詠琪傳送另一組負重表和「rigging plan」，之後黃把有關電郵轉寄輝固。經檢視後，輝固認為當中沒出現超重問題；同年7月24日，輝固到紅館進行現場檢查，並確認所有物品均掛在正確位置。7月25日，首場涉案演唱會舉行，至7月28日第4場演唱會舉行時，一塊LED屏幕墮下，導致兩名舞蹈員受傷，3名被告同年11月被捕。

時任康文署經理、負責協辦演唱會的鄧曉璇供稱，主辦機構須向署方呈交負重表，之後署方會把負重表交付獨立顧問審視；若主辦方「跟唔到」有關要求，可被拒在紅館舉辦活動，強須確保公眾安全。鄧接受辯方盤問時則承認，她不曾詢問舉辦演唱會的人士的專業資格等，同意今次意外並非一個人的問題。