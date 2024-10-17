27歲男涉推中年漢出馬路被捕　疑不滿對方言行舉止 (17:44)

黃大仙警區刑事調查隊督察歐陽盈政指，警方10月14日晚上約11時45分接獲報案，指一名49歲男子在黃大仙區太子道東東等巴士時，被一名本地男子從後襲擊，失平衡跌出馬路，撞向一輛準備離開的巴士，施襲者沿著太子道東往觀塘方向逃去。事主則面部、手部及肩膀擦損受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

黃大仙警區情報組督察周俊軒指，由於案情嚴重，警方非常關注事件。經深入情報分析及翻查大量閉路電視片段，警方鎖定一名男子涉嫌與案有關，並於昨晚在牛頭角將他拘捕。經了解，被捕人案發前於另一地點遇到事主，疑不滿意對方言行舉止，於是跟隨他到巴士站施襲。警方相信今次是個別事件，並非無差別襲擊。27歲被捕男子報稱倉務員，涉襲擊致造成身體傷害罪，他目前正被扣查，預計稍後被落案起訴。案件交黃大仙警區刑事調查隊第5隊跟進。

據了解，事發稍早時間，被捕人與事主曾身處同一個地方消遣，但兩人並非職員顧客關係。據悉兩人當時沒有發生衝突，亦沒有對話，至於涉及什麽行為舉止導致不滿要再調查。