六旬司機上環撞斃老婦罪成　官批無留意路况及行人 (18:05)

被告廖祥輝（現年64歲）被控於2022年11月29日在上環文咸東街88號外，危險駕駛汽車私家車RU4742，引致梁秀珍（78歲）死亡。辯方審訊中主張碰撞前被告在尋車位，又要與右前方正從私家車下車的人拉開距離，無看見事主或其手推車，聽到聲響時以為是高空墜物，他無不小心駕駛。控方則指被告非一時不小心，而是分心，完全無留意路面情况。

被告在錄影會面中無交代要與前方私家車下車的人拉開距離，庭上作供時解釋因駕駛時經常遇到安全意識低的行人，因此無想起。法官嚴舜儀分析指，被告會面時多番根據記憶推理事故成因，無可能忘記此關鍵情節，真正原因是他當時根本沒有在意該名乘客的行為。再者按照其需「偏左少少」行車的說法，亦毋需轉彎時不扭軚直駛向行人路。

嚴官續指，被告的決定是要給自己足夠安全距離，但當時他知道沿路兩邊行人路面都有人，無人要衝過馬路，不需緊急抉擇，而被告無望向左邊。嚴官認為被告的證供不可信和不合情理，是試圖編作辯解，裁定被告對該處路段不陌生，他在接近急庇利街交界時已知道前方有右彎，卻沒有留意路况，轉彎時沒有適時調整車向，罪名成立。