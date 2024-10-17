涉行賄收賄轉介按揭客戶及詐騙代理費　3人遭廉署起訴 (17:58)

3名被告分別是華僑銀行(香港)有限公司前助理客戶服務經理周碧心、The Capital Property(TCP) 東主葉敏怡及中國工商銀行(亞洲)有限公司前副經理麥妙玲，她們同被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條；周碧心及葉敏怡另被控一項串謀代理人收受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

廉署指，科一物業按揭有限公司是工銀亞洲的指定按揭中介人，會將從工銀亞洲所得的95%代理轉介費，發放予促成相關按揭轉介個案的代理人作為經紀費；而涉案的貸款轉介公司TCP是科一的按揭轉介業務代理人。

廉署表示，周碧心涉嫌於2019年8月至2021年3月期間，分別擅自將兩名華僑銀行客戶轉介予麥妙玲及葉敏怡，安排向工銀亞洲申請按揭貸款；3名被告於2019年9月至2020年3月期間，涉嫌向工銀亞洲訛稱首名客戶的按揭貸款申請是由科一轉介，詐騙工銀亞洲向科一支付18000元按揭貸款轉介費。

周碧心於2021年1月至8月期間，又涉嫌接受賄款葉敏怡逾16000元，以轉介第二名客戶的按揭貸款申請予TCP。廉署接獲貪污投訴後展開調查，發現TCP因而先後向科一收取兩筆分別約17000元及約32000元的經紀費，惟首名客戶從無委託科一或TCP向工銀亞洲申請按揭貸款，而工銀亞洲及科一不知悉有關實際情况，並曾發放代理轉介費及經紀費。