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施政報告｜按揭成數上限上調至七成　陳茂波：已考慮樓價走勢等一籃子因素 (15:37)

財政司長陳茂波今（17日）出席施政報告記者會，表示《施政報告》宣布提升住宅物業，最高按揭成數至七成等措施時，已考慮一籃子因素，包括樓價走勢、成交量、未來住宅供應、本地和外圍的環境等，又指調低烈酒稅參考取消紅酒稅經驗，取消後市民飲酒量初升後跌，政府會密切留意措施。

陳茂波認為，現時銀行體系穩定，按揭服務貸款的風險，也得到妥善的管理，因此有空間將措施回復到2009年前的水平，以減低對市民正常樓宇買賣的影響，又稱本港的銀行體系有充裕的緩衝，能應對樓價調整。

陳茂波又指，本港樓市今年大部份時間表現較疲弱，隨美國9月減息，香港也開始減息，樓價有回穩跡象，交投量亦稍為回暖；本地的股票市場，自9月下旬有顯著改善，

估計今年餘下時間的整體經濟會繼續增長。

財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺亦出席記者會，丘應樺表示《施政報告》提出進口價200元以上紅酒稅率減至10%，是參考2008年取消葡萄酒稅後，本港便成為區內的葡萄酒貿易及集散樞紐，亦是全球三大紅酒拍賣中心的相關經驗。

陳茂波回應記者提問時說，當時取消紅酒稅後，紅酒進口價值升逾300%，但銷量只增「雙位數」，市民飲酒最初增加，但後來回落，甚至個別年份出現「負增長」，去年人均飲酒量與取消紅酒稅當年相約，會繼續密切留意實施情況。

 

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