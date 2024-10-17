政府成立「籌備新醫學院工作組」　今年內邀大學提交建議書 (15:10)

「籌備新醫學院工作組」的職權範圍包括，制定設立新醫學院的方向和準則、評核本地大學提交的新醫學院建議書的標準；亦會與有意成立新醫學院的本地大學溝通，處理資金安排、課程認證、教學醫院和研究等相關事宜，就設立新醫學院及相關安排向特首會同行政會議提出建議；並與獲選成立新醫學院的大學就實施計劃保持溝通。

工作組成員包括兩名聯席主席、兩名後補聯席主席、8名官方委員，以及香港醫務委員會主席鄧惠瓊、香港醫學專科學院主席梁嘉傑、前中大校長沈祖堯等6名專家顧問。政府消息稱，不論專家組成員是來自本地或海外，政府均有考慮成員與其他大學有否利益衝突。

盧寵茂說，工作組在審視大學的建議時，將全面考慮多方面的因素，包括醫學院的策略定位、課程設計、收生安排、教學和培訓人手供求、設施、所需財政資源等。他又指，成立第三所醫學院是發展香港醫學教育的重要工程，可促進本地醫學教育和研究精益求精，期望新醫學院採取與現時兩所醫學院錯位發展的創新策略定位，包括在醫學課程、收生來源以至研究項目等，以帶動本地醫療教育和研究的多元化發展，吸引更多本地以至海內外的醫學人才擔任教研工作。