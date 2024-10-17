中大文研與文管學士合併成「公共人文學文學士」　否認欠諮詢 (14:23)

中大文學院副教授鍾珮琦表示，文化研究學系本身已有碩士課程，加上兩科不少學生均對彼此課程感興趣，認為合併可增加學習資源。她又指，去年校外專家委員會提出兩科合併的建議，及後兩學科持續向學生、校友及業界人士諮詢，單計學生已進行4次公開諮詢，而普遍學生了解合併後課程變化大致無異後，亦相繼表示支持。

中大下學年開辦3個新學士學位課程，分別為「公共人文學」、「人體運動科學與健康研究」，以及「材料科學與工程學」。其中「公共人文學」結合文化研究的批判思考與文化管理的實踐知識，支持社會文化企業可持續發展；「人體運動科學與健康研究」課程，則涵蓋「人體運動科學」及「科學研究」兩個領域，包括預防和治療導致運動障礙的急性和慢性病症等。至於「材料科學與工程學」課程，會著重教授新興材料，包括納米、能源、電子、智慧及生物材料等。