「兒童之家」男牧師餵安眠藥性侵6名男學生囚6年半　專以來自破碎家庭青年為目標 (14:14)

被告蔡健鏗（現51歲）承認7項施用藥物以獲得或便利作非法的性行為罪、16項非禮罪和一項管有兒童色情物品；控罪涉及6名男事主，案發時均已成年。法官胡雅文判刑指，被告在事主年輕時建立關係，以權威形象示人，除了事主X之外，其餘5名事主均來自破碎家庭，被告濫用信任關係獲益。

胡官引述創傷報告指，除了X情緒穩定之外，有3名事主終身承受傷痛，「因被告擁有他們未曾擁有的父親形象」，來自悲劇家庭的事主Y因事件失去自信、視被告為父親的事主T患上創傷後壓力症，事主U看畢性侵影片後情緒崩潰。胡官指被告有預謀犯案，哄騙事主服安眠藥，判總刑期6年6個月。

事發於2020年5月和2021年8月，案情指被告是X的英語導師，另於「兒童之家」擔任牧師時認識Y、Z和T，並於教會活動認識U和V。2020年11月，被告和X在酒店見面，將以補肝藥包裝、實際為安眠藥「Stilnox」的藥丸交予X服用。X昏睡後，被告趁機吻X大腿和為X口交。及後被告以類似手法兩度迷魂及性侵X，最後一次X醒來發現陰莖被摩擦，隨即報警。

被告警誡下承認用錯方法尋求滿足，警方搜屋發現他管有不知名兒童和男人性交的影片，以及性侵6名事主的片段。被告對Y、Z、T、U和V犯案的手法大致相同，例如在2020年9月，被告約Z到酒店住宿度假（staycation），騙Z服藥有助解酒。當Z熟睡後，被告摸X臀部和指插Z的肛門，並拍片記錄過程。