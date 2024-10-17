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男警駕Tesla撞欄後逃去　判200小時社服令及罰款6000元 (12:16)

一名男警涉今年2月於油塘駕駛Tesla電動車時，疑失控撞毁行人過路線欄杆，及後逃去無蹤，最終經由父親揭發事件。涉事男警早前承認無牌駕駛、不小心駕駛等9罪，今（3日）在觀塘裁判法院被判社會服務令200小時、罰款6000元及停牌1年。總裁判官蘇惠德接納報告建議，指被告深刻反省、有良好背景並獲家人支持。

被告余佳炳（31 歲）承認項1項不小心駕駛罪、4項無牌駕駛及4項駕駛時沒有第三者保險罪。

法庭早前為被告索取社會服務令報告，辯方今表示報告內容正面，指被告有長時間穩定工作，他無案底並有真誠悔意，重犯機會低。辯方進一步求情指，案件涉及4次事件，幸好無造成人命傷亡，最後一次事件中欄杆被損毀，被告已作出賠償，若然法庭不接納報告建議，望就刑期總體性給予適當扣減。辯方又指，被告事後已考取車牌。

蘇官最終接納報告建議就4項沒有第三者保險罪判處被告200小時社會服務令及停牌令1年；4項無牌駕駛罪各罰款1000元；1項不小心駕駛罪則罰款2000元。

案情指今年2月12日下午，被告駕車從鯉魚門道駛向油塘道，過程中失控撞毀欄杆。事後被告離開現場和告知父親，其父親感不適並在醫院向在場警員透露被告無牌駕駛和撞車一事。警方隨後拘捕被告。被告警誡下稱，他原先買車打算贈予女友，惟二人今年初分手，遂將車轉讓胞兄。他承認2月12日以及2月6至11日無牌駕駛。

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