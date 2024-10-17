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施政報告︳卓永興領導工作組統籌建設旅遊熱點　李家超：不代表文體旅局不用負責 (12:03)

《施政報告》提出成立「發展旅遊熱點工作組」，由政務司副司長卓永興任組長。特首李家超今早（17日）出席立法會答問會時指出，成立工作組並非要將文化體育及旅遊局的責任「拎走」，而是要加速及輔助相關工作，強調副司長只是參與強化統籌，「一個（政策）局本身應負嘅責任，不會因為有個委員會，而畀咗個委員會。」他又形容有關工作是「突破點」，故要有突破的做法，相信工作小組可以匯聚新的意念及民間力量。李家超回應有關啟德發展時亦指，各政策局一直有參與統籌工作，如果每次都為不同事項設委員會，「變了可能不止15個局，可能有50多個委員會，（政策）局根本角色變得不存在」。

李家超續指，政府成立的工作組、委員會的角色不同，前者是以短期內行動為先、結果導向，而後者則提供系統性長遠部署，又稱本次施政報告為「行動型施政報告」。他認為政府各政策局局長均獨當一面，有信心各局長會盡心盡力、各司其職，又以交響樂團為例，指特首有如指揮家，未必是拉小提琴或彈琴最厲害的人，但要確保每個人均發揮最好的功能。

經民聯吳永嘉工業建議可將「工業旅遊」納入熱點旅遊項目，李家超認為可作考慮，期望業界推動時若遇困難要向當局反映，強調「不要等」，業界自身亦要改革。

郭玲麗倡推廣DSE「考試旅遊」 　李家超：現階段聚焦吸引學生來港留學　

民建聯郭玲麗說，目前打造香港成為國際教育樞紐的措施，集中於大專教育，但她認為中學文憑試（DSE）亦是重要一環，關注政府會否向海外推廣DSE，吸引境外學生到港應考，推動「考試旅遊」。李家超回應說，推動留學香港的金漆招牌要分階段進行，現階段要實事求是，爭取最大的成功及回報，主要目標是吸引更多學生來港留學讀書，要先聚焦大學及專上教育。

他又說，DSE本質優質，惟要海外更多學生修讀DSE課程需要有大量建設，舉例IB課程獲得成功，需要不同地方願意推出課程，亦要當地教育體系及教師配合。他說，現時可先吸引更多人來港留學，可達致宣傳效果，日後若有國家期望開辦DSE課程，合作時亦會事半功倍，又說相信「教育、科技和人才委員會」會研究相關議題。

《施政報告》指已向中央提出恢復深圳「一簽多行」及擴大「一周一行」試點城市範圍。李家超說，政府希望「講得出做得到」，故很多現時正探討的細節不適合公開，但考慮方向包括交往最多、交通最方便的城市，期望盡快瓜熟蒂落。

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