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施政報告︳日後「簡樸房」推高租金？　李家超：租金將反映現實　不想市民無家可歸 (09:21)

最新一份《施政報告》指政府將以立法方式制訂住宅樓宇分間單位（劏房）出租制度，合標單位將名為「簡樸房」。特首李家超今早（17日）出席電台聯播節目，被問到日後會否標準出爐後，政府會否訂立起始租金，他表示，現時劏房單位差異太大，很難訂立中位數，價錢亦不公道，相信訂立標準後，單位租金已可反映地區及周邊配套分別。對於簡樸房租金或被推高，李家超說，當環境轉變，租金會相應反映現實，又說現時有合約保障租戶，要待新市場健康建立後，再討論及考慮相關問題。

從事裝修業的市民何先生認為，新標準下簡樸房租金或會上升，部分市民將未能負擔，「變咗掃佢哋出街」。李家超說，有持分者曾反映相關問題，政府會作考慮，並會針對特別個案作特別處理，強調不想令市民無家可歸。

違例監禁三年「差唔多」

被問到法例或要待3至4年後才出爐，屆時簡約公屋等措施能否配合，李家超說，現階段太多變化因素，但相信隨着新標準推行，簡樸房市場可健康發展，他又強調，簡約公屋是用作填補公屋空白期，現時公屋興建漸克服「頭輕尾重」的問題，重申政府的目標是讓市民可以上樓住公屋。他又認為新法例阻嚇力很重要，應以兩年監禁為起點、「3年差唔多」，相信生意人不想入獄。

對於有意見認為以人均面積計算簡樸房面積較理想，李家超說，第一階段要先處理積累多年的問題，當解決大部分的問題後，可以再考慮提升對單位最低面積的要求。他又說，沒有政策可以百分百地解決所有問題，但當局可以先處理95%問題，當有新問題出現，再以其他方法解決。

市民倡以強積金助儲首期置業　李家超：會繼續研究

另外，市民林先生建議政府可考慮以強積金協助青年儲首期，李家超回應說，政府早前亦曾聽到過類似意見，當局無排除任何可能性，亦無放棄研究，惟初步認為強積金是用作退休生活保障，若一早已取走，會令退休保障變得空白。他指，當局會繼續研究，同時考慮其他方法幫助青年置業。

相關字詞﹕編輯推介 施政報告 李家超 劏房 簡樸房

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