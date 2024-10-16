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中年漢持刀圖劫百萬現金　兩熱心市民助制服　疑犯逃走翌日落網 (21:50)

警方拘捕一名49歲男子，涉持刀搶劫找換店負責人、裝有100萬元現金的手袋，幸有兩名熱心市民在場嘗試制服匪徒，匪徒最終沒有得手。

警方指，10月13日晚上約9時接獲一名53歲找換店負責人報案，指其於當日晚上於深水埗荔枝角道及桂林街交界，突然被一名男子持刀指嚇，並企圖從後搶去其裝有100萬元現金的手袋。其間，兩位熱心市民上前嘗試制服搶劫的匪徒，成功阻止財物被搶去。該名男疑犯其後登上一架停泊於上址附近的接應車輛逃去。

深水埗警區刑事部人員隨即展開調查，於金山路一帶尋回懷疑涉案車輛。經調查，警方發現有車房員工懷疑利用他人放於車房維修的車輛犯案。警方其後於本月14日以「企圖搶劫」罪拘捕一名49歲男子。經調查後，他已被暫控一項「企圖搶劫」罪，案件將於明日（17日）在西九龍裁判法院提堂。

警方指，今次能在案發後短時間內鎖定匪徒身分，有賴政府的防罪閉路電視系統。警方亦表揚兩名市民見義勇為，協助防止罪惡發生，警方提醒市民在積極協助警方防止及偵破罪案的同時，應先考慮個人安全，並在合適的時間下立即通知警方。

另外，警方呼籲市民，如需運輸大量現金，應加強保安措施，例如把現金分批及利用車輛或加強人手運輸，亦可不時改變運輸時間及路徑，以防不法分子有機可乘。警方重申，「搶劫」屬嚴重罪行，根據香港法例，一經定罪，最高可判處終身監禁，市民切勿以身試法。

相關字詞﹕企圖搶劫

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