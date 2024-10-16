香港獲評全球最自由經濟體　研究所：經濟及自由有衰退跡象 (19:04)

新加坡於2023年報中首次超越香港獲評為「全球最自由經濟體」。最新一份年報引用2021年經修正的數據及2022年數據，菲沙研究所稱，修正判斷香港連續兩年的得分均高於新加坡。報告指，雖然香港重回一位，但整體評分由2018年的9.05降至2022年的8.58，研究所稱，就香港經濟衰退及其他自由有下降跡象拉響警號。

特區政府發言人回應說，政府嚴格按照《憲法》和《基本法》保障香港居民的權利和自由，而企業和投資者的利益亦依法得到充分保障，引述各項調查稱，在港外商普遍對香港的法治抱有信心，期望日後的《世界經濟自由度》評估，可以充分反映有關事實。

發言人亦表示，長期以來，香港充分發揮自由市場的優勢，維持自由開放、高效和公平的營商環境，排名充分反映這優勢獲國際認同。展望未來，香港會繼續積極融入國家發展大局，對接好國家發展戰略，維持和完善自由開放的營商環境，繼續發揮好把國際企業「引進來」、助力內地企業「走出去」的雙向門戶角色。