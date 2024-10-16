施政報告｜李家超強調改革未必從零開始　政府政策因時制宜 (18:39)

李家超指出，最新一份《施政報告》共有31800字，分為9章共228段，當中約40次提及「改革」。他說，有些改革並非從零開始，強調改革「有短線有長線」，有時需要「10分開始做到100分」，甚至200、300分。

對於《施政報告》提出要鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，被問到《施政報告》是否以回應三中全會要求為主軸，李家超說，政府做任何事均以香港整體利益為依歸，中央亦如是，故政府制定政策時充分利用中央政策提供的機遇，形容兩者相輔相承，「我哋按住中央嘅一啲政策方針去做，既係為香港好，亦都係共同推進我哋作為特區、喺成個國家布局入面應該發揮嘅能力、應該服務嘅力量......係增值嘅行為。」

他又表示，現時香港經濟處於轉型期，政府有責任指明方向，「話畀大家聽，現在就是轉型期」，並敦促業界自我改革進步，同時亦要幫助有困難的行業。