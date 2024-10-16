3男潑水節向警員及記者射水襲擊罪成　官稱屬蓄意 (17:49)

被告為的士司機曾維誠（26歲）、文員葉嘉健（26歲）及紮鐵工人袁子健（32歲）。陳官信納涉事警員、記者及攝影師指曾遭被告們射水，攝影師亦被肘撞肩膊。辯方早前提出有事主表明沒打算報警，爭議被告的行為是否令事主憂慮人身安全受威脅。

對於唯一自辯的袁子健供稱不知記者當時正在工作，陳官反駁指袁知道他們舉機拍攝，袁提到向鏡頭射水可加強拍攝效果。陳官指，袁自辯稱他手持的水槍一時射出水柱，一時射出水霧，但在錄影會面說水槍無水出，故認為他沒道出事實真相。袁又稱他為在IVE畢業，以為記者雨衣的「PRESS（記者）」字樣是「PASS（合格）」，陳官認為難以想像袁不懂這個字，因他不合理而拒納其證供。

陳官指出，身穿軍裝的3名輔警明顯不是參與者，即使他們臉上有白色粉末、頸掛花圈，亦只站在現場當值，他們無拿着水槍或盛水器皿玩樂。陳官續指，有輔警曾舉手示意阻止射水，並擔心對方不友善及引起別人仿傚而走開，但仍遭被告追上；輔警沒即時匯報上級，可能是不了解法律。至於記者用手擋格及「擰歪面」可見不願被射水。

陳官又指，輔警面帶笑容或只是無奈表情，以免「揦埋口面」，但實情不開心。