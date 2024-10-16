施政報告︳李家超：減烈酒稅非鼓勵市民飲酒　信有助推動高端烈酒市場 (17:17)

對於多名醫護界人士聯署反對降低烈酒稅，李家超說，非常明白醫護界人士不鼓勵飲酒，強調他都不鼓勵飲酒，減稅措施亦並不是鼓勵市民飲酒，重申當局已作出平衡，所有烈酒仍然要徵稅。

李家超又說，當局已參考當年推出減免紅酒稅措施後的實際結果，舉例指對比去年及2007年未推行免稅措施的數字，進口及轉口紅酒價值上升375個百分點，數量則上升33個百分點，即紅酒數量未有大幅增加而價值急增，反映措施主要影響高端酒；而推動免稅措施後一年，市場增加約350間與紅酒業務相關的公司、創造約1000個就業職位，推動措施兩年後， 業界收入更增35%。