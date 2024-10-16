明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

施政報告︳李家超：減烈酒稅非鼓勵市民飲酒　信有助推動高端烈酒市場 (17:17)

《施政報告》提出，為促進烈酒貿易，即日起進口價200元以上烈酒，200元以上部分稅率由100%減至10%，而進口價200元以下烈酒稅率則維持不變李家超下午於政府總部舉行記者會時解釋，調整烈酒稅的目標是推動高端烈酒貿易，指出不同意見均建議要調整烈酒稅，政府制訂政策時已作充分內部討論，並平衡不同方面意見。他亦強調政府明白公共健康的重要性，一直不鼓勵市民飲酒，而今次不受減稅措施影響、入口價為200元或以下的烈酒佔香港市場約八成半，相信有助推動高端烈酒市場的同時，亦不會構成鼓勵市民飲酒。 

對於多名醫護界人士聯署反對降低烈酒稅，李家超說，非常明白醫護界人士不鼓勵飲酒，強調他都不鼓勵飲酒，減稅措施亦並不是鼓勵市民飲酒，重申當局已作出平衡，所有烈酒仍然要徵稅。

李家超又說，當局已參考當年推出減免紅酒稅措施後的實際結果，舉例指對比去年及2007年未推行免稅措施的數字，進口及轉口紅酒價值上升375個百分點，數量則上升33個百分點，即紅酒數量未有大幅增加而價值急增，反映措施主要影響高端酒；而推動免稅措施後一年，市場增加約350間與紅酒業務相關的公司、創造約1000個就業職位，推動措施兩年後， 業界收入更增35%。

相關字詞﹕編輯推介 施政報告 烈酒稅 李家超

上 / 下一篇新聞