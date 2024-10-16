海關揭空殼公司清洗16億黑錢　發現串通銀行職員避審查 (15:50)

海關昨日（15日）及今日（16日）突擊搜查5個住宅單位及一個商業單位，以涉嫌洗黑錢罪拘捕3名年齡介乎34歲至71歲的本地男子，包括兩名前公司董事及銀行職員。

海關財富調查科調查主任區穎璋指，調查題示，兩名被捕人在2020年8月至去年10月，受人指示開設兩間從事手機程式設計及資訊科技的空殼公司，於6間本地銀行開設23個戶口。惟公司自成立起沒有業務地址，根據稅務紀錄亦沒有收入申報，兩名被捕人作為公司董事，報稱自己為涉案找換店職員及兼職保安員，惟公司開設的戶口3年內交易金額達16億港元，涉逾4000宗可疑交易，與董事及公司財務背景不符；同時戶口交易模式有異常，資金到戶後會在同日或數日內轉走，單日交易次數達32次，而單日入帳及出帳金額達4800萬元及5200萬元，相關交易非戶口持有人進行，而是被捕合規主任在背後操作，引起海關懷疑。

調查所得，一名銀行客戶經理與合規主任串通，指導開戶及規避監管，包括提示「點解執靚公司紀錄以符合銀行開戶審查」及如何應對銀行對可疑交易的審查，海關透露兩人在案發期間相識。行動中，海關檢走被捕人手機作調查，並循被捕人背景、資金流向等調查資金來源。海關表示，就有銀行職員涉案，已向金融管理局通報，會配合局方作出跟進。