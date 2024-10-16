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施政報告︳保安局年底前引入三層防範機制　消息：主力防範本地恐怖主義 (14:24)

保安局將於本年底前引入「三層防範機制」（下稱機制），將由「行政長官反恐督導組」領導，並由保安局長轄下的「反恐統籌組」負責協調各紀律部隊的工作小組，具體研究和執行跨部門反恐工作。政府消息人士稱，工作小組需定期提交檢討報告；至於具體防範工作，則有待機制引入後，由各紀律部隊以現有資源細化相關工作。

《施政報告》提出引入相關機制，政府消息人士指，期望令本港反恐工作在政策層面更「系統化」。至於是否每個紀律部隊均會設立工作小組，消息人士指，各部隊參與程度或有不同，舉例警方、入境處及海關需強化相關工作，而消防處及政府飛行服務隊或僅在專門工作才需出動，相關工作方向待各部隊稍後細化。

局方早在2018年成立「跨部門反恐專責組」，被問到專責組與機制的分別，政府消息人士指，期望透過機制提升反恐層次及強化領導工作，主力集中在防範本地恐怖主義；專責組主力則由警方統籌，未來繼續公眾教育及跨部門演練工作。

對於有外界認為，社會已回復平穩，國安工作應暫告一段落，政府毋須「日日講」國安，政府消息人士認為，今次《施政報告》重點是發展經濟，惟反恐工作不應鬆懈，仍需繼續提高警覺。

因應《基本法》第23條落實的《維護國家安全條例》今年初生效，《施政報告》提到，保安局明年上半年會推出指引，說明公職人員在履行職責時，如何恪守相關條例。被問到若無法跟從指引有何後果，政府消息人士強調，指引重點並非懲罰公職人員，主要是確保他們在日常工作期間，包括委員會組成及採購等方面，有更具體方向執行條例要求。

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