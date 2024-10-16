蔡天鳳碎屍案︳涉助鄺港智潛逃　遊艇公司職員欲申請當值律師代表　官批屢轉律師 (14:50)

本案男被告為林舜（42歲，遊艇公司職員），女被告為潘巧賢（30歲，無業）。控方甫開庭交代，原本與林舜的辯方律師差不多簽妥承認事實，但昨日才知林舜將親自行事，目前安排審訊有困難，需時先弄清楚爭議事項。裁判官確認男被告在審訊不會有法律代表，遂押後案件讓雙方商討。

其後林舜親自告訴裁判官他花光金錢，問及是否可尋求免費的當值律師代表。於是裁判官再度押後，讓林舜到辦事處查詢是否符合入息審查。

林舜查問後稱若獲批申請則需8周處理，裁判官指林「拖咗咁耐」，轉了三次律師樓，「洗哂啲錢係你自己問題」。林哽咽稱第一次發生此事，其父母有長期病患，已耗盡積蓄，又謂「唔想害自己屋企人」。裁判官指林不斷押後對次被告都「好唔公平」，指示他立即到銀行索取月結單申請。

林舜返回法庭稱今日可提交月結單申請，當值律師方面指初步了解他符合資格。控方與潘巧賢的辯方律師討論後指，若不須絕對證明證物鏈等，預計5至6日審期。裁判官表示為對被告公平起見，而且本案無可能分拆審訊，最終「無可奈何」、「勉為其難」批准最後一次押後，好讓林舜由法律代表審訊，下令林於10月22日單獨提訊以澄清律師事宜，二人於12月4日審前覆核。