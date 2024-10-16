前女足教練涉非禮案質疑律政司指示警方調查　控方否認曾主動接觸事主 (14:12)

香港女子足球代表隊前助理教練黃子偉涉嫌2021年先後在車上及工廈單位非禮一名女友人，事隔3年被控兩項猥褻侵犯罪，今（16日）於西九龍裁判法院再訊。辯方申請永久終止聆訊，質疑律政司檢控官主動「指示」警方調查，警方才再次拘捕被告，有損公平審訊。控方表示，事主致函律政司稱願意作供，檢控官從未主動聯絡事主，不涉違反《檢控守則》。
被告黃子偉（41歲）被控於2021年1月7日在香港於某車內猥褻侵犯女子Y，以及於包括在同年1月1日至5月31日間的一個不詳日期，在長沙灣道香港紗廠工業大廈5期某室猥褻侵犯Y。
辯方大律師黃志偉表示，從文件證據可見，事主Y起初不願追究，直至律政司檢控官今年5月通知和「指示」一名警員調查Y，警方才啟動調查。辯方認為，律政司不應「教」警方查案，懷疑有人違反《檢控守則》。辯方要求控方披露涉事檢控官和警員的身分，若法庭頒令繼續聆訊，辯方冀傳召檢控官和警員出庭。
控方律政司高級檢控官吳加悅澄清，Y於2022年8月首次報案，2023年2月表示不再追究，今年5月致函律政司稱改變想法，願意出庭指證被告。控方指，涉事檢控官沒有主動聯絡Y，僅指示警員與Y錄取口供，不涉違反《檢控守則》。基於法律專業保密特權（LPP），控方不會披露檢控官和警員身份。
裁判官曾慶東聽畢雙方陳辭，押後至11月19日決定會否批准終止聆訊。