施政報告︳李家超：現時整體施政方針正確　勿被唱衰力量動搖自信 (13:56)

李家超表示，自他上任以來，提出各種措施推行改革、改變政府文化，並強化系統及優化制度，他亦經常反思、聽取意見，在守正創新、求進求變的同時，提防「興一利亦生一弊」的可能，「牢記改革的必要，亦謹記不是為改而改，不能破壞原好的成功基因元素。」

他說，不同的客觀情况讓他相信整體施政方針正確，舉例指約兩年多來，市民的家庭月入中位數增加約2800元、公輪候時間縮短半年等，而香港國際金融中心地位上升一位，重奪世界第三，粉碎各種「唱衰論」。

李家超：香港的機遇大於挑戰

李家超續說，世界百年未有的大變局正加速演進、地緣政治複雜，加上中美關係出現不確定性，香港面對外部政治力量衝擊，這些會帶來挑戰。但他認為，香港的機遇大於挑戰，重申香港有安全和穩定的投資環境，亦有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，必須抓緊機遇、自強不息，「憑着香港人的智慧和經驗，善拼敢贏的精神，必能遇強愈強，再創高峰。」