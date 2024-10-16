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施政報告｜明年起推試驗計劃資助領綜援長者入住廣東省安老院　每名長者每月可獲5000元資助 (13:36)

《施政報告》提出加強長者服務，政府將資助綜援長者入住廣東省安老院，明年起推出為期三年的試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵院舍。每名合資格長者每月可獲5000元資助，名額共1000個。

另外，「長者院舍照顧服務券計劃」服務券總數增加兩成至6000張，讓更多體弱長者無須輪候即可入住自選安老院，接受政府資助的護理服務。另將優化「廣東院舍照顧服務計劃」，為入住廣東省安老院的長者提供更多選擇和支援，包括今年11月起參加計劃的安老院由現時4家增加至11家、分擔參加計劃長者在當地的部分醫療費用，及委託機構為參加計劃長者提供關愛服務，協助他們適應在粵生活。

政府另會通過「院舍輸入護理員特別計劃」紓緩本地院舍人手短缺，同時全面檢討院舍康健人手的技能和資歷要求，例如為現職保健員增設晉升職級，並放寬護理員報讀進階訓練證書課程的學歷要求。檢討預計今年內完成。政府亦正和銀行業商討可行方法，讓在粵閩兩省養老的香港長者更便捷經銀行領取政府的援助金。

《施政報告》另指，政府今年內推出第三期「共創明『Teen』計劃」，招募4000名學員，推動校友會青年領袖籌辦活動發展自我、加強友師培訓等；明年於「劏房」戶集中的地區新增3個「社區客廳」，預計惠及約1300個目標住戶，每年為約20萬人次提供服務；今個學年起，擴大「在校課後託管服務計劃」涵蓋範圍，由50間小學擴展至超過110間小學，讓學生可在課後留校獲託管及學習支援，並計劃在2025/26學年鼓勵更多學校參加計劃，名額不設上限。

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