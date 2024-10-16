男警反修例遊行時稱遭社工踢傷右眼角　欲向對方索償至少廿萬 (13:33)

原告曾志安有法律代表，被告丘子樂今無親自或派代表到庭應訊。

原告出庭作供指，他傷後眼角膜有疤痕，但不影響視力，現時間中會頭部會「赤赤痛」，每日約3至4次，每次維持1至2分鐘，「感覺自己唔舒服」，但因過往留醫時服用大量止痛藥，因此寧願承受痛楚。而當體力消耗多或熬夜時情況尤為嚴重，例如2022年12月至2023年2月他接受督察訓練期間便要重新服用止痛藥。原告續指，獲安排給他處理的工作都能完成，亦能正常做運動。

法官根據原告的證人供辭，問他事發時被包圍的感覺。原告稱感覺驚恐，他為拯救同僚，遭一群人包圍，現場混亂，只有他看見同僚的情況，在電光火石下便跑前。他沒有預料示威者人數之多，有人將他扯在地上，隨即便被拳打腳踢，有人嘗試搶去其警棍。

原告補充，他當下有求生意志欲堅持同僚到來，同時保護警棍，因警棍可成為致命武器。直至隔了10至15分鐘後，他被帶進立法會大樓內進行急救才逐漸恢復視力。法官提到案中涉羞辱，為加重因素，要求原告方呈交進一步案例。翻查資料，被告2020年承認非法集結及襲警罪，判囚4個月。